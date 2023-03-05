"Ми добре зіграли у першому таймі, була лише одна організаційна помилка перед перервою. У другому таймі це були вже просто не ми. Це не наші стандарти, ми не грали як команда, це було непрофесійно. Так, очевидно, що я злий.

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Я здивований, тому що в останні декілька тижнів та місяців команда була стійкою та мала дух переможців. У другому таймі сьогодні цього не було. Ми не дотрималися плану та не виконали свою роботу. Ми не поверталися назад – і це справді було непрофесійно. Раніше ми вже демонстрували, що можемо прийти в норму. Це було після Брентфорда та Манчестер Сіті.

Це велика невдача, такий результат є неприпустимим. Я дуже розчарований. Це перевірка реальністю, нам потрібно ставати сильнішими", – наводить слова Тен Хага BBC.

Нагадаємо, що Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед (7:0), хоча саме манкуніанців розглядали в статусі фаворитів поєдинку.

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