"Ми програли не сьогодні, це зрозуміло. Сьогодні ми провели хорошу гру, але також робили помилки. Індивідуальні помилки. Зрештою, це було недостатньо добре. Сьогодні гра була дуже хорошою, ми не заслуговували на поразку, але ми програли

Гол Комана і два рекорди у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Баварія – 0:1

Баварія – хороша команда. Навіть коли вони не в грі, вони мають індивідуальний клас, їм потрібна лише одна мить. На жаль, так і сталося.

Ми знаємо, що хочемо бути більш послідовними. Як тренер я повинен покращувати команду, я повинен направляти гравців, а вони повинні брати на себе відповідальність. Ми повинні зробити це разом.

Чи з жалем я озираюся на цю кампанію? Ні про що не шкодую. Ми цього не зробили, але повинні це прийняти, повинні вчитися на помилках. Ми грали в хороший футбол у Лізі чемпіонів. Команда повинна показати хорошу гру в АПЛ. Ми хочемо повернутися в Лігу чемпіонів", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо Манчестер Юнайтед мінімально поступився Баварії (0:1) в матчі шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Підопічні Тен Хага посіли четверту сходинку в групі A, що не дозволило "червоним дияволам" кваліфікуватися до єврокубкової весни.

Манчестер Юнайтед вилетів з єврокубків після поразки від Баварії, посівши останнє місце в групі Ліги чемпіонів