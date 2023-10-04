"Чи боюсь я за свою роботу? Минулий сезон був блискучим, приголомшливим, кращим, ніж ми могли очікувати. Ми також знали, що у цьому проекті будуть деякі прогалини. Наразі ми переживаємо дуже важкий період, як усі можуть бачити. Але ми виходимо разом, ми боремося разом, тримаємось разом та підтримуємо один одного – я, персонал, команда, всі разом ми боротимемося.

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Зараз це не наш рівень, і ми розуміємо, що потрібно ставати кращими. Командою ми виберемося звідси. Якщо я почну все пояснювати, то ви побачите виправдання, але ніяких виправдань. Ми не можемо робити тих помилок, які робимо зараз. Нам потрібно грати краще, це простий факт. Ми маємо перемагати", – цитує Тен Хага Goal.

Нагадаємо, МЮ набрав всього 9 очок у 7 турах АПЛ і йде на десятій сходинці. У Лізі чемпіонів ситуація також жахлива – дві поразки на старті та останнє місце групи А.

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