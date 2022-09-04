"Я буду його другом, а інколи буду його вчителем. Це залежить від ситуації. Як ми всі знаємо, його не було на передсезонній підготовці, а пропускати передсезонку не можна. Це основа, і особливо в грі, яку ми ставимо, в манері гри.

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Ми граємо в іншому стилі, порівняно з минулим роком. Він заснований на певних вимогах, взаємодії та розміщенні гравців на позиціях і поза ними. Інша справа – фізична підготовка", – наводить слова Тен Хага The Guardian.

Нагадаємо, португальська зірка повернувся в МЮ минулого літа, підписавши контракт на 2 роки. Цього сезону Кріш взяв участь у 5 матчах, награвши лише 175 хвилин. Результативними діями поки не відзначався.

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