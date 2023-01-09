Фахівця зупинили юні вболівальники на шляху до тренувальної бази Манчестер Юнайтед, аби сфотографуватись та отримати автограф.

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Один з них вирішив спитати, чи підпише МЮ таких зірок як Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе. Тен Хаг віджартувався: "А у вас знайдеться для мене кілька пенсів?" Діти ж пообіцяли допомогти своєму клубу.

Зауважимо, що Мбаппе та Беллінгем входять у топ-5 найдорожчих гравців світу. Кіліан очолює рейтинг – його оцінюють в 180 млн євро, а Джуд на 4 сходинці з ціною 110 млн євро.

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