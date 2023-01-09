Тен Хаг жартома відповів про можливі трансфери Беллінгема і Мбаппе в МЮ: "У вас знайдеться для мене кілька пенсів?"
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг відповів вболівальникам щодо можливого суперзіркового підсилення манкуніанців.
Фахівця зупинили юні вболівальники на шляху до тренувальної бази Манчестер Юнайтед, аби сфотографуватись та отримати автограф.
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Один з них вирішив спитати, чи підпише МЮ таких зірок як Джуд Беллінгем та Кіліан Мбаппе. Тен Хаг віджартувався: "А у вас знайдеться для мене кілька пенсів?" Діти ж пообіцяли допомогти своєму клубу.
Зауважимо, що Мбаппе та Беллінгем входять у топ-5 найдорожчих гравців світу. Кіліан очолює рейтинг – його оцінюють в 180 млн євро, а Джуд на 4 сходинці з ціною 110 млн євро.
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