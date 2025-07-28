Літні збори-2025, товариський матч

Байєр – Бохум – 2:0

Голи: Хофманн, 24, Шик, 45

Тен Хаг дебютував з принизливої поразки 1:5 від Фламенго U-20, однак друга спроба виявилась більш вдалою. Суперником виступив Бохум, який вилетів з Бундесліги й попрощався з українським манкуртом Ванею Ордецем.

"Я очікував від нього більшого": зірка Байєра "вколов" Хабі Алонсо – він радіє приходу Тен Хага

Байєр зняв усі питання ще до перерви. Рахунок "розмочив" Йонас Хофманн, який днями якраз публічно скаржився на недовіру з боку Хабі Алонсо. Під завісу тайму Патрік Шик зіграв на добиванні, встановивши фінальні 2:0.

Нагадаємо, Байєр розпочне офіційний сезон 15 серпня матчем 1/32 фіналу Кубка Німеччини проти Гросашпаха (четвертий дивізіон).

Барселона здобула першу перемогу під час турне – Рашфорд оформив передасист, Руні відзначився дебютним голом