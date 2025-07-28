Тен Хаг здобув першу перемогу на чолі Байєра – жертвою стала екс-команда зрадника України
Фанати Байєра дещо заспокоїлись після жахливого дебюту Еріка Тен Хага на чолі команди.
Літні збори-2025, товариський матч
Байєр – Бохум – 2:0
Голи: Хофманн, 24, Шик, 45
Тен Хаг дебютував з принизливої поразки 1:5 від Фламенго U-20, однак друга спроба виявилась більш вдалою. Суперником виступив Бохум, який вилетів з Бундесліги й попрощався з українським манкуртом Ванею Ордецем.
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Байєр зняв усі питання ще до перерви. Рахунок "розмочив" Йонас Хофманн, який днями якраз публічно скаржився на недовіру з боку Хабі Алонсо. Під завісу тайму Патрік Шик зіграв на добиванні, встановивши фінальні 2:0.
Нагадаємо, Байєр розпочне офіційний сезон 15 серпня матчем 1/32 фіналу Кубка Німеччини проти Гросашпаха (четвертий дивізіон).
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