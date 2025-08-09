"Роналду ніколи не був проблемою для мене. Думаю, все це минуле. Це те, що сталося, і після цього ми виграли два трофеї в Манчестер Юнайтед. Я бажаю йому всього найкращого в майбутньому", – цитує тен Хага Goal.

Роналду переманює в Аль-Наср двох гравців Реала – у них інші плани

Відомий англійський ведучий та інтерв'юер Пірс Морган висміяв Тен Хага за ці слова. "Ми знаємо. Це ти був проблемою", – написав Морган, який більше за Арсенал.

Нагадаємо, в 2022 році Роналду дав інтерв'ю Моргану, в якому розкритикував Тен Хага. Після цього португалець покинув МЮ.

Наразі тен Хаг очолює Байєр.

Роналду оформив хет-трик у товариському матчі – Аль-Наср постраждав через його альтруїзм