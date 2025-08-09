Тен Хаг заявив, що Роналду не був проблемою Манчестер Юнайтед – він нарвався на жорстку відповідь
Колишній наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг висловився про причини кризи "червоних дияволів" в минулих сезонах.
"Роналду ніколи не був проблемою для мене. Думаю, все це минуле. Це те, що сталося, і після цього ми виграли два трофеї в Манчестер Юнайтед. Я бажаю йому всього найкращого в майбутньому", – цитує тен Хага Goal.
Відомий англійський ведучий та інтерв'юер Пірс Морган висміяв Тен Хага за ці слова. "Ми знаємо. Це ти був проблемою", – написав Морган, який більше за Арсенал.
Нагадаємо, в 2022 році Роналду дав інтерв'ю Моргану, в якому розкритикував Тен Хага. Після цього португалець покинув МЮ.
Наразі тен Хаг очолює Байєр.
