Екс-наставник Аякса та Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг насолоджується переглядом матчів рідної Ередивізі після завершення роботи в Англії.

Твенте та Аякс зустрілись вчора, 10 листопада, в матчі 12-го туру чемпіонату Нідерландів. Гра завершилась результативною нічиєю 2:2.

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За матчем з трибун спостерігав колишній наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг. Цікаво, що це була зустріч одразу двох екс-клубів фахівця – за Твенте Тен Хаг виступав у статусі гравця, а з Аяксом нашумів, зокрема і в Лізі чемпіонів, коли вже став тренером.

Додамо, що після відставки з посади наставника Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг мав отримати шалену компенсацію у розмірі 13,5 мільйона фунтів.

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