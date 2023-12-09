Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг розповів, що має зробити Джейдон Санчо, щоб повернутися до тренувань з першою командою "червоних дияволів".

"Джейдон знає, що йому потрібно зробити для повернення у склад команди. Все залежить від нього.

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Мова йде про культуру, кожен гравець має відповідати певним стандартам Манчестер Юнайтед", – цитує Тен Хага інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, головний тренер "червоних дияволів" відсторонив Санчо від тренувань з першою командою. Наставник вважає, що Санчо неналежним чином ставиться до тренувань і погано впливає на партнерів. Джейдон називає це наклепом і відмовляється просити вибачення у наставника.

Нині Манчестер Юнайтед посідає шосту сходинку англійської Прем'єр-ліги. "Червоні дияволи" мають у своєму активі 27 турнірних пунктів після 15 зіграних матчів.

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