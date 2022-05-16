"Із понеділка моя увага буде зосереджена на Ман Юнайтед, і я, звичайно ж, заглиблюся у справи. Що я маю сказати, так це те, що докладний аналіз ще не розпочався. Мені ще потрібно попрацювати з командою.

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Дозвольте мені прояснити, що у Манчестер Юнайтед багато хороших гравців. Ми маємо змусити їх працювати як одна команда, але, безумовно, Роналду – гігант. Крішітану – гігант через те, що він уже показав, і я думаю, що він ще дуже амбітний.

Звісно, ​​я хотів би зберегти його. Роналду був дуже важливим для Манчестер Юнайтед цього року і може демонструвати чудові результати", – цитує Тен Хага De Telegraaf.

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