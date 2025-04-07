У неділю, 6 квітня, "вовки" зіграли з Ювентусом (1:1). Цю гру відвідав екс-наставник Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг, який досі перебуває без роботи після відходу з англійського клубу і шукає собі новий проєкт.

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Як повідомляє La Gazzetta dello Sport з посиланням на оточення нідерландського фахівця, наразі між тренером і власниками Роми немає жодних контактів. Стверджується, що це був "простий візит до Італії, щоб подивитися важливий матч".

Тен Хага помітили фанати ще до того, як він піднявся на трибуну. Нідерландець дуже швидко втік від уболівальників і не захотів з ними спілкуватися.

До слова, Клаудіо Раньєрі збирається після завершення сезону покинути Рому. Римський клуб активно шукає наставника для Довбика і Ко.

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