Англієць в цьому сезоні переважно стежить за грою своєї команди з лави запасних. Тен Хаг віддає перевагу парі центральних захисників Варан-Мартінес. Магуайр не скаржиться на своє становище, а навпаки з розумінням ставитися до вибору тренера.

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"Я футболіст, який хоче грати, і хочу виводити хлопців з тунелю на початок матчу, але також розумію, що це невіддільна частина футболу, коли є величезна конкуренція за місця. Варан грає дуже добре, і ми бачили його ідеї, чого він хоче, і йому подобається грати лівим центральним захисником.

Я думаю, що Тен Хега багато разів запитували про мою роль в інтерв'ю, і він чесно сказав мені, що вірить у мене, але це футбол. Це Манчестер Юнайтед. Ми хочемо вигравати трофеї, причому великі трофеї, і для цього потрібна конкуренція.

Тренер розмовляє зі мною щодня, він дійсно поважає мене і вірить, що я найкращий центральний захисник з усіма атрибутами, щоб грати в його команді, але він також розуміє, що є ті, хто показують гарні результати. Ми наполегливо працюємо і змушуємо тих, хто виходить в старті, бути кращими. Ось чому це великий клуб", – цитує Магуайра ESPN.

У цьому сезоні Магуайр лише дев'ять разів вийшов у стартовому складі Манчестер Юнайтед. Результативними діями захисник не відзначився.

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