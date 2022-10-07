Головний тренер Манчестер Юнайтед розповів, які вказівки в перерві зустрічі дозволили перевернути гру проти Омонії у матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи.

Манчестер Юнайтед програвав Омонії після першого тайму з рахунком 0:1, а після перерви перехопив ініціативу та забив три м'ячі. Після матчу журналіст BT Sports запитав головного тренера "червоних дияволів" Еріка Тен Хага про те, що саме він сказав своїй команді у перерві матчу.

Омонія – Манчестер Юнайтед – 2:3 – відео голів та огляд поєдинку

"Я сказав гравцям, що вони повинні більше бігати. Вони були надто статичні. Ми повинні були змусити суперника рухатися, щоб у нас з'явилася можливість відкриватися за їхніми спинами. Тому я замінив Маласію та Санчо, і випустив Шоу та Рашфорда. Ці заміни дійсно дуже повпливали сьогодні.

На Кіпрі була лише розминка. Ми маємо відреагувати на поразку від Манчестер Сіті у неділю", – зазначив Тен Хаг.

9 жовтня Манчестер Юнайтед зіграє на виїзді з Евертоном у рамках 10 туру АПЛ.

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