Аякс домовився про продовження співпраці з головним тренером Еріком Тен Хагом.

Нова угода керманича триватиме на рік довше – до 30 червня 2023-го, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рішення Тен Хага виглядає дещо несподіваним, оскільки нідерландського фахівця сватали у Тоттенхем. Аякс виграв Кубок Нідерландів і впевнено йде до чемпіонського титулу, а головному тренеру пророкували літнє підвищення. Тепер амстердамський клуб точно може не хвилюватися щодо "крадіжки" наставника.

Нагадаємо, Тен Хаг працює в Аяксі з грудня 2017 року. Раніше фахівець очолював Гоу Ехед Іглз, дубль Баварії та Утрехт.

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