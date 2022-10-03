Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг не хотів, щоб на Кріштіану Роналду лягло тавро ганебної поразки в матчі проти Ман Сіті (3:6).

Португалець вже звично почав матч на лаві для запасних, але вперше у нинішньому сезоні залишився без ігрових хвилин взагалі. Нагадаємо, що вже після першого тайму Манчестер Юнайтед поступався з рахунком 0:4.

Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед – 6:3 – відео голів та огляд матчу

Тен Хаг так прокоментував ситуацію з Кріштіану: "Я ухвалив це рішення з поваги до великої кар'єри Кріштіану. До того ж я зміг випустити Марсьяля, йому теж потрібен ігровий час. Але я не хотів би вказувати на своє рішення в такому контексті".

До слова, у нинішньому сезоні за 7 турів АПЛ Манчестер Юнайтед зазнав трьох поразок та здобув чотири перемоги. Такі результати дозволяють "Червоним дияволам" перебувати на шостому місці в турнірній таблиці.

Ман Сіті розтрощив МЮ у матчі АПЛ з 9 голами – 3 поспіль домашній хет-трик плюс 2 асисти Холанда, феєрія Фодена і КДБ