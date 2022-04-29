Нідерландець попросив босів "червоних дияволів" не турбувати його щонайменше за 48 годин до матчів Аякса, стверджує ESPN.

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Амстердамці продовжують боротьбу з ПСВ в чемпіонаті, де залишилося зіграти 4 тури. Тен Хаг хоче на прощання принести Аяксу чемпіонство, тому ніщо не має відволікати тренера від нинішньої команди. "Сини божі" вже встигли програти ПСВ фінал Кубка Нідерландів – тоді якраз був пік чуток про призначення фахівця в МЮ і багато зайвих питань від журналістів.

Додамо, що Тен Хаг тренує Аякс упродовж майже 5 років, а в новому клубі отримав контракт на 3 з можливістю продовження ще на один.

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