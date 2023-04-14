"Були деякі невдалі моменти, пошкодження. Нам довелося замінити травмованих, Рафу Варана – у перерві. Марсьяль вперше після травми вийшов у старті. Антоні та Бруну сиділи на жовтих. Тому ми повинні були виконати кільки замін, а потім втратили контроль. Ще один прикрий момент – травма Лісандро. Ми залишилися вдесятьох і зрештою пропустили два голи. Це буде урок для нас, адже могли закрити гру раніше.

Два автоголи зруйнували старання Манчестер Юнайтед – відеоогляд матчу проти Севільї – 2:2

Якщо Лісандро та Варан не будуть доступні в неділю (Ноттінгем Форест – прим), то інші футболісти повинні проявити себе. Ми бачили в суботу, що Магуайр провів хорошу гру. І я вважаю, що проти Севільї він також зіграв дуже добре.

Бруно дискваліфікований. Не знаю, чи встигне відновитися Рашфорд, та ми можемо зібрати дуже хорошу команду в гостях. 2:2 – протистояння повністю відкрите. Якщо продемонструємо ефективність, то пройдемо до наступного раунду", – цитує Тен Хага офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

Зазначимо, що Бруну Фернандеш пропустить матч-відповідь в Іспанії через перебір жовтих карток.

Манчестер Юнайтед втратив перемогу над Севільєю – два автоголи на Олд Траффорд допомогли нервіонцям взяти камбек з 0:2