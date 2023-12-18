"Кожен набраний бал дуже важливий. У футболі головне – результат, і ми могли б виграти сьогодні, якби скористалися своїми шансами.

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Ми взяли це очко і задоволені, тому що Ліверпуль перебуває в дуже хорошій формі тут. На Енфілді вони завжди забивають, і ми цього уникли, не дали їм створити моменти і забити. Усі гравці моєї команди зіграли добре.

Футбол завжди починається з хорошої організації та захисту. Якщо в мене і є критичні зауваження, то вони полягають у тому, що нам варто було б більше пасувати в штрафний, щоб створити їм складнощі. Це наступний крок, який ми повинні зробити. Ми повинні стати більш послідовними у своїх діях", – цитує Тен Хага BBC.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Ліверпулем (0:0) в рамках 17-го туру АПЛ. Підопічні Тен Хага посідають 7 сходину турнірної таблиці.

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