Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг заявив, що у команди буде більше часу на відновлення і підготовки до матчів АПЛ.

"Звичайно, наша мета – топ-4 АПЛ. У нас було багато травм у першій частині сезону, але тепер матчів поменшає, навантаження зменшиться, у футболістів буде більше можливостей для відновлення, а ми зможемо більше часу присвячувати тренуванням, будемо свіжішими перед матчами", – цитує Тен Хага The Telegraph

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Нагадаємо, Манчестер Юнайтед завершив єврокубкові виступи в цьому сезоні. Підопічні Еріка Тен Хага посіли четверте місце на груповому етапі Ліги чемпіонів.

В англійській Прем'єр-лізі "червоні дияволи" посідають шосту сходинку турнірної таблиці, маючи в своєму активі 27 турнірних пунктів після 16 зіграних матчів. Наступну гру підопічні Тен Хага проведуть вже завтра, 17 грудня проти Ліверпуля.

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