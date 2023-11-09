"Думаю, ми грали дуже добре до червоної картки. Вилучення змінило все, гра стала зовсім іншою. Ми пропустили два голи, які не повинні зараховуватися. Це розчаровує. Не тільки сьогодні ввечері. Нам доводилося мати справу з багатьма рішеннями проти нас в інших іграх. Втім, сезон довгий, колись він обернеться на нашу користь.

Копенгаген – Манчестер Юнайтед – 4:3 – відео голів та огляд божевільного матчу ЛЧ

Після перерви було краще, але два голи не повинні були зараховуватися. Перший – офсайд, гравець суперника закривав огляд Онана. Другий, пенальті – як там можна уникнути руки?

Вилучення Рашфорда – жорстке рішення. Він йшов на м'яч. Суддя так довго думав, щоб показати йому червону картку... Гра ніколи не повинна бути такою, це не має нічого спільного з футболом. Втім, арбітру потрібно ухвалювати рішення, я розумію. Три важкі рішення", – цитує Тен Хага ВВС.

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