Тен Хаг може очолити Баварію

Головний тренер Аякса Ерік Тен Хаг вже влітку може змінити клуб.

Після звільнення Ніко Ковача з посади головного тренера Баварії керівництво мюнхенського клубу підшуковує нову кандидатуру. Одним з претендентів на це місце є наставник нідерландського Аякса Ерік Тен Хаг, повідомляє видання Sport.sky.de.

Оголошено номінантів на престижну міжнародну нагороду Globe Soccer Awards

Представники німецької команди вже контактували з оточенням 49-річного наставника, а сам він не проти залишити Аякс. Однак, угода тренера з Баварією буде можливою лише влітку 2020 року, а це означає, що клубом до цього періоду керуватиме інший тимчасовий тренер.

Ковач: Моє звільнення з Баварії – правильне рішення

Нагадаємо, після поразки у 10-му турі від Айнтрахта (1:5) Баварія звільнила Ніко Ковача. Мюнхенці опустились на четверту сходинку і відстають від лідера Бундесліги – менхенгладбаської Борусії – на чотири пункти.

Тен Хаг у минулому сезоні привів Аякс до перемоги у чемпіонаті Нідерландів та дійшов зі своєю командою до півфіналу Ліги чемпіонів, де за сумою двох матчів поступився лондонському Тоттенхему.

Уніон Берлін переграв Герту, Айнтрахт знищив Баварію, РБ Лейпциг забив вісім голів Майнцу: 10-й тур Бундесліги, субота