Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг прагне оновити команду та вже обрав дві "жертви".

Контракт Фреда завершується влітку 2023-го і містить опцію продовження, але активовувати її МЮ не збирається. Це рішення тренера, який хоче перебудувати півзахист, стверджує The Guardian.

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А от Харрі Магуайра планують виставити на продаж. Виручені за нього кошти нідерландський фахівець волів би вкласти в оновлення складу. Тен Хаг не має претензій до капітана команди і є цілком задоволений його професіоналізмом, проте вбачає проблему у його швидкісних якостях.

У Манчестері розглядатимуть будь-які пропозиції щодо Харрі, але чітко усвідомлюють, що вторгувати 87 мільйонів євро, які заплатили за нього Лестеру у 2015-му, буде неможливо. Transfermrkt оцінює його в 30 млн.

Цього сезону Фред є гравцем ротації та переважно виходить на заміну (взяв участь у 16 матчах та відзначився голом). Магуайр награв всього 9 поєдинків, адже тривалий час пропустив через травму.

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