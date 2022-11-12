Тен Хаг хоче продати капітана МЮ та позбутись колишньої зірки Шахтаря
Головний тренер "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг прагне оновити команду та вже обрав дві "жертви".
Контракт Фреда завершується влітку 2023-го і містить опцію продовження, але активовувати її МЮ не збирається. Це рішення тренера, який хоче перебудувати півзахист, стверджує The Guardian.
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А от Харрі Магуайра планують виставити на продаж. Виручені за нього кошти нідерландський фахівець волів би вкласти в оновлення складу. Тен Хаг не має претензій до капітана команди і є цілком задоволений його професіоналізмом, проте вбачає проблему у його швидкісних якостях.
У Манчестері розглядатимуть будь-які пропозиції щодо Харрі, але чітко усвідомлюють, що вторгувати 87 мільйонів євро, які заплатили за нього Лестеру у 2015-му, буде неможливо. Transfermrkt оцінює його в 30 млн.
Цього сезону Фред є гравцем ротації та переважно виходить на заміну (взяв участь у 16 матчах та відзначився голом). Магуайр награв всього 9 поєдинків, адже тривалий час пропустив через травму.
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