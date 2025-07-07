Як повідомляє The Mirror, чеський голкіпер Матей Коварж залишить леверкузенський клуб і перейде до ПСВ за 3,5 мільйона євро.

Ліверпуль офіційно продав чемпіона Європи – мерсисайдці зможуть повернути гравця, заплативши вдвічі дорожче

Коваржа добре пам’ятають у Манчестер Юнайтед – саме тен Хаг дав згоду на його продаж у Байєр у 2023 році за 9 мільйонів євро. Чеський воротар приєднався до "червоних дияволів" ще у 17-річному віці, однак жодного разу не зіграв за першу команду, виступаючи в орендах за Свіндон, Бертон і чеську Спарту.

У складі Байєра Коварж провів 32 матчі за два сезони, однак втратив місце в ротації після переходу нідерландця Марка Флеккена з Брентфорда. Останній конкуруватиме з основним кіпером Лукашем Градецьким, тож Коварж вирішив перейти до ПСВ у пошуках ігрової практики.

Байєр підпише кривдника Шахтаря на заміну Вірцу – Баварія мала шанс перехопити гравця