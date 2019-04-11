Тен Хаг: Аякс домінував у матчі з Ювентусом

Головний тренер Аякса Ерік тен Хаг прокоментував підсумки першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому його команда вдома зіграла внічию з Ювентусом (1:1).

"Відомо, що рахунок 1:1 є не тим результатом, на який розраховуєш в домашньому матчі, але це все ще хороший результат. Минулого разу ми програли вдома 1:2, але потім перемогли Реал.

Аякс – Ювентус – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Ще все можливо. Ми домінували більшу частину матчу, були спокійними при володінні м'ячем і мали кілька відмінних моментів, щоб забити.

Ювентус швидко тікає в контратаки, тому кожна помилка приводила до появи небезпечних ситуацій у нашому штрафному майданчику. Саме так виник перший гол.

Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Під час перерви я сказав гравцям, щоб вони продовжували йти вперед, чинили тиск і змушували суперника помилятися", – цитує тен Хага Football Italia.