"Темношкірі тренери не мають можливості себе проявити", – Роуз зробив відверту заяву

Захисник Тоттенхема Денні Роуз поскаржився на те, що темношкірі тренери не мають можливості проявити себе.

"Коли я сказав, що хочу піти з футболу, люди подумали, що я говорив лише про 2 або 3 інциденти, які траплялись на полі.

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Я говорив про малу кількість темношкірих тренерів у футболі, а також тих, хто працює в керівництві.

Люди питають мене, чи хочу бути тренером. Навіщо? Тобі не дають шанс, тому ні, не хотів би займатись тренерською діяльністю – це марна витрата часу. Ось що я мав на увазі, коли говорив, що настане момент попрощатись із футболом", – сказав Роуз Sky Sports.

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