"Все було очевидно, це позиція нашого клубу, згідно з якою рефері мав ухвалити рішення. Насамперед, ми ставили питання психологічного стану гравців. Це темний вечір для футболу, хоча ми приїхали просто зіграти матч.

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Чесним спортивним рішенням було зупинити гру, крім того, є ще багато питань, які потрібно проаналізувати, але переважно спортивні. На Пайє тиснули психологічно, це ненормально. Ми завжди засуджували всі види насильства, воно торкається всіх. Ніхто з любителів футболу не може бути щасливим цього вечора. Удар був доволі сильним, Дімітрі дуже схвильований. У роздягальні йому прикладали лід до голови.

Я збираюся поважати вказівки ліги. Нам треба ставити запитання, розмірковувати. Це ненормально, що зараз відбувається із цим насильством, із цими інцидентами. Ми маємо ставити реальні питання, шоу має бути виключно на полі. Це питання чесності… Чесно кажучи, у мене немає рішення. Ми – люди спорту, це залежить від влади, дисциплінарної комісії ліги. Щоб гарантувати гарне шоу, нам потрібно знайти рішення", – цитує Лонгорію GFFN.

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