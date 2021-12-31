Президент Аталанти Антоніо Перкассі не залишив жодних сумнівів у тому, хто покине клуб – Джан П'єро Гасперіні чи Алехандро Папу Гомес.

"Тема Папу? Послухайте, ми вже достатньо про це говорили. Тема закрита – для нього це кінець.

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Ми назавжди з Гасперіні. І не тільки з ним, а всією конструкцією клубу. Ця організація, завдяки величезній роботі мого сина Луки, дає нам відмінні результати", – наводить слова Перкассі Football Italia.

Нагадаємо, Гомес нібито влаштував заколот проти Гасперіні у перерві матчу Ліги чемпіонів проти Мітьюлланда. Тренер не пробачив такого ставлення, тому хавбек навіть не потрапляє до заявки команди в останніх поєдинках.

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