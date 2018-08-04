toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - ШАХТАР ТРАНСФЕРИ

Телін не перейде в Динамо, – ЗМІ

16:34 17 Читать на русском
Телін не перейде в Динамо, – ЗМІ
Ісаак Телін / Bildbyran

Нападник бельгійського Андерлехта та збірної Швеції Ісаак Телін не перейде до складу київського Динамо.

Динамо не підпише учасника ЧС-2018 у складі шведської збірної. Такою інформацією поділилися журналісти шоу "ТаТоТаке".

Видра – найближчий до переходу в Динамо, – Циганик

За їхньою інформацією, Телін не стане гравцем "біло-синіх". Причиною цього стало те, що Андерлехт зацікавлений у продажі форварда, а в Динамо готові лише орендувати шведа конголезького походження.

Напередодні стало відомо, що Телін прибув у Київ на переговори з керівництвом українського клубу. Він нібито навіть був присутній на матчі Динамо проти Шахтаря.

Сезон 2017/18 Ісаак Телін провів в оренді за Васланд-Беверен. У бельгійському найвищому дивізіоні він провів 33 матчі, в яких забив 19 м'ячів. На чемпіонаті світу-2018 у його активі 4 поєдинки.

Теги
Динамо Динамо Андерлехт Андерлехт Бельгія Трансфери Трансфери Динамо Київ Трансфери чемпіонату України Ісаак Телін Ісаак Телін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
22
хв
Ворскла
17:00
Львів
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук