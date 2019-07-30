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Карпати – Динамо: матч одночасно є в програмах "2+2" і "Футбол 1" – телевізійний парадокс

16:17 326 Читать на русском
Карпати – Динамо: матч одночасно є в програмах "2+2" і "Футбол 1" – телевізійний парадокс
Динамо – Карпати / Фото ФК Динамо

Гру першого туру УПЛ між "левами" і киянами готові показати обидва конкуруючі телеканали.

 

Матч Карпати – Динамо з'явився в офіційних телепрограмах обох каналів.

У списку "Футбол 1" назв команд-суперниць прямо не вказано, однак неважко здогадатися, що мова йде саме про Карпати та Динамо. Справа в тому, що їхнє протистояння стане єдиним, яке відбудеться 31 липня о 19:30.

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Паралельно матч з'явився і в програмі іншого каналу – "2+2", що створило певну невизначеність для українських вболівальників, які хотіли переглянути звітний поєдинок по телевізору.

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Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Карпати відмовилися від співпраці з "Футбол 1/2" і надали право трансляції своїх домашніх матчів "2+2".

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Теги
Карпати Карпати Динамо Динамо Футбол 1 Канал 2+2 телебачення Карпати - Динамо
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