Карпати – Динамо: матч одночасно є в програмах "2+2" і "Футбол 1" – телевізійний парадокс

Гру першого туру УПЛ між "левами" і киянами готові показати обидва конкуруючі телеканали.
Матч Карпати – Динамо з'явився в офіційних телепрограмах обох каналів.
У списку "Футбол 1" назв команд-суперниць прямо не вказано, однак неважко здогадатися, що мова йде саме про Карпати та Динамо. Справа в тому, що їхнє протистояння стане єдиним, яке відбудеться 31 липня о 19:30.
Динамо, Зоря та Десна не мають наміру транслювати матчі на ТК Футбол попри рішення про єдиний телепул
Паралельно матч з'явився і в програмі іншого каналу – "2+2", що створило певну невизначеність для українських вболівальників, які хотіли переглянути звітний поєдинок по телевізору.
Карпати вийдуть з єдиного телепулу і підпишуть контракт з "2+2", – ЗМІ
Нагадаємо, раніше з'явилась інформація, що Карпати відмовилися від співпраці з "Футбол 1/2" і надали право трансляції своїх домашніх матчів "2+2".