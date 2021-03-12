У суботу, 13 березня, в українському медіапросторі відбудеться прем'єра нового Youtube-проекту від телеканалів "Футбол 1/2/3" – BurBuzz.

Автором проекту є Ігор Бурбас – журналіст і ведучий телеканалів "Футбол". За словами ведучого, він братиме інтерв’ю у різних футбольних діячів – як гравців, так і тренерів, менеджерів, функціонерів тощо.

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Першим гостем стане Олександр Ярославський. Як відомо, харківський бізнесмен не так давно заявив про намір відродити Металіст. Як зазначив Ігор Бурбас, всі розмови будуть інформативними, пізнавальними та навіть сенсаційними.

Інтерв'ю з Олександром Ярославським можна буде переглянути у Youtube-каналі BurBuzz у суботу, 13 березня.