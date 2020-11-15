"Телеканали Футбол 1/2/3 висловлюють повагу і надають пояснення щодо інформації, що вийшла в ефір у програмі "Футбол News" 15 листопада 2020 року о 10:00.

Динамо повідомило телеканали "Футбол" про поширення недостовірної інформації щодо інфікованих гравців збірної України

Йдеться про повернення гравців національної збірної України і, зокрема, ФК Динамо до Києва після виявлення у них COVID-19. Інформація про чартерний рейс, організованому Українською Асоціацією футболу, була повідомлена головним тренером збірної України Андрієм Шевченком після матчу, який закінчився о 23:45, в ефірі проекту "Головна Команда" на телеканалі "Футбол 1". Відзначимо, що коментар Андрія Шевченка з'явився в ефірі вже 15 листопада, о 00:15.

Саме цим джерелом керувалася редакторська група при підготовці випуску о 10:00. У наступному випуску "Футбол News", що вийшов в ефір о 15:40, було повідомлено, що гравці вже повернулися в Україну. Тому, з нашого боку не було ніякої неправдивої інформації, ми керувалися тільки фактом інтерв'ю головного тренера збірної України", – вказано на сайті телеканалу.

Нагадаємо, лідери Динамо Віктор Циганков та Сергій Сидорчук здали позитивні тести на коронавірус. Як і Віктор Коваленко з Андрієм Ярмоленком.

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