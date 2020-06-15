Телеканали "Футбол" готові власним коштом транслювати матчі Першої ліги, – Денисов

Директор телеканалів "Футбол 1/2/3" Олександр Денисов хоче, аби українського футболу на телеекранах стало ще більше.

"Я звертаюся до керівництва ПФЛ, до керівництва УАФ та до суддівського комітету УАФ. Вважайте це офіційним зверненням телеканалів "Футбол". У зв'язку з високим градусом конкуренції у боротьбі за путівки в УПЛ, телеканали "Футбол" готові власним коштом провести трансляції центральних матчів у кожному турі Першої ліги.

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Чому я звертаюся в тому числі до Асоціації? Ми всі знаємо, скільки скандальних історій було з суддівством у Першій лізі. Зараз на кону путівки в УПЛ. Ми пропонуємо на центральних матчах Першої ліги використовувати VAR.

Чому звертаюся до керівництва комітету арбітрів? Тому що арбітрів з ліцензією VAR не так багато і необхідно вишукувати можливості, аби залучити їх до матчів Першої ліги. У зв'язку з цим звертаюся до керівника ПФЛ Сергія Макарова з проханням переглянути календар матчів Першої ліги. Змістити матчі з вихідних днів, коли йтимуть поєдинки УПЛ, на середину тижня. Це дозволить організувати трансляції та залучити арбітрів з досвідом роботи з VAR.

Все перераховане допоможе вирішити боротьбу за вихід в УПЛ у чесній спортивній боротьбі. Причому, аби уникнути пересудів, ми не претендуємо на ексклюзивність: телеправа Перша ліга може передати і телеканалам "Футбол", і нашим колегам з "Плюсів", якщо вони будуть готові провести такі трансляції. Чим більше буде показано матчів, тим чистішою буде боротьба. У свою чергу також хочу сказати, що ми будемо пильно стежити за всіма іграми Першої ліги і висвітлювати поєдинки і суддівство в ефірі телеканалів "Футбол". Найближчим часом ми зробимо офіційну пропозицію ПФЛ і Асоціації футболу щодо показу ігор Першої Ліги", – заявив Денисов у програмі "Великий футбол".

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