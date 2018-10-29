Телеканали Футбол 1/2 та компанія ВОЛЯ транслюватимуть матчі єврокубків до 2021 року

Телеканали "Футбол 1" і "Футбол 2" отримали права на трансляцію матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи на сезони 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021

"Медіа Група Україна", до якої входять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2", і компанія "ВОЛЯ" отримали офіційний статус і права трансляторів всіх матчів Ліги чемпіонів і Ліги Європи на території України, повідомляє Footballua.tv.

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"Ми раді укладенню угоди в Україні з компаніями "ВОЛЯ" і "Медіа Група Україна" (МГУ), яка дасть їм право транслювати всі матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи на 2018-21 рр. Це свідчення міцних відносин між УЄФА та МГУ на території України, а також значний крок для "ВОЛІ", оскільки вона почала покупку футбольного контенту", – заявив директор з маркетингу УЄФА Гі-Лоран Епштейн.

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