Телеканали "Футбол 1/2" можуть зникнути з кабельних мереж

Ймовірно, за перегляд чемпіонату України тепер доведеться платити найближчим часом.

Керівництво "Медіа Група Україна" роздумує над відмовою від трансляції телеканалів "Футбол 1/2" в кабельних мережах, повідомляє Tribuna.com.

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Трансляція єдиних виключно футбольних каналів України може перебратись на платні платформи вже протягом року.

Зараз канали "Футбол 1/2" працюють за змішаною системою, транслюючи матчі як на кабельних операторах, так і на платній платформі "Oll.tv".

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України стартує вже 28 липня.

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