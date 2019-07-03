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Телеканали "Футбол 1/2" можуть зникнути з кабельних мереж

3 липня 22:59 9989 Читать на русском
Телеканали "Футбол 1/2" можуть зникнути з кабельних мереж
Експерти програми "Великий футбол" / Фото з відкритих джерел

Ймовірно, за перегляд чемпіонату України тепер доведеться платити найближчим часом.

Керівництво "Медіа Група Україна" роздумує над відмовою від трансляції телеканалів "Футбол 1/2" в кабельних мережах, повідомляє Tribuna.com.

Setanta запрацює в Україні з 1 серпня – відомі деталі трансляції нового спортивного каналу

Трансляція єдиних виключно футбольних каналів України може перебратись на платні платформи вже протягом року.

Зараз канали "Футбол 1/2" працюють за змішаною системою, транслюючи матчі як на кабельних операторах, так і на платній платформі "Oll.tv".

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату України стартує вже 28 липня.

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