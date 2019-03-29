Телеканал "Футбол" підтвердив придбання прав на трансляцію чемпіонату Бельгії

Відтепер вболівальники зможуть дивитися матчі за участі легіонерів збірної України, які виступають у Бельгії.

Телеканали "Футбол 1/2" на офійному сайті підтвердили придбання прав на телетрансляцію чемпіонату Бельгії. Повідомляється, що глядачі каналу зможуть спостерігати за вирішальними поєдинками бельгійської першості та матчами за участі українців.

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У чемпіонаті Бельгії виступають чимало українських легіонерів. Зокрема, Євген Макаренко (Андерлехт), Руслан Маліновський (Генк), Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун (усі представники Гента), Євген Назарина (Антверпен) та Андрій Бацула (Кортрейк).

Перша трансляція чемпіонату Бельгії відбудеться вже завтра, 30 березня. На телеканалі "Футбол 2" у прямій трансляції покажуть поєдинок між Генком та Андерлехтом. Стартовий свисток у матчі пролунає о 21:30.

Раніше гендиректор телеканалів "Футбол 1/2" Олександр Денисов повідомив, що телеканал Setanta виграв тендер на телетрансляцію матчів АПЛ в майбутньому сезоні.

Setanta планує запустити в Україні ефірний канал з АПЛ, УПЛ, НБА, НХЛ і UFC