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Телеканали Футбол 1/2 зникнуть з аналогових пакетів кабельного телебачення

16:40 1478 Читать на русском
Телеканали Футбол 1/2 зникнуть з аналогових пакетів кабельного телебачення
Динамо – Шахтар / фото: ФК Шахтар

Медіа Група Україна планує відмовитись від трансляції телеканалів Футбол 1/2 на аналогових майданчиках з початку 2020-го року.

"На даний момент, телеканали Футбол 1/2 представлені в кабельних мережах, в ОТТ телеканали є тільки в однієї платформи – ОLL TV. Сьогодні вона є єдиною ліцензованою платформою. З 2020 року телеканали Футбол 1/2 будуть доступні тільки на цифрових майданчиках. Що буде в наступному році – подивимося.

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Ми досягли домовленостей з телеканалом Setanta Sports з приводу того, що Медіа Група Україна буде ексклюзивним дистрибутором контенту каналу Setanta Sports в HoReCa. З грудня досить мати контакти нашої медіагрупи, щоб отримати весь спортивний контент", – поділився директор медіа платформ МГУ Олександр Ремезовський в коментарі виданню Телекритика.

Варто зазначити, що телеканали Футбол 1/2 є офіційним транслятором матчів Ліги чемпіонів та Ліги Європи, поєдинків збірної України, а також ігор чемпіонатів України, Італії, Бельгії, Іспанії, Німеччини та Франції. Додамо, що Setanta Sports є офіційним транслятором матчів АПЛ в Україні.

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