Номер мобільного телефону Крістофа Гальтьє просочився в Інтернет після того, як тренера ПСЖ звинуватили в расизмі.

Гальтьє був неприємно здивований, побачивши сьогодні номер свого мобільного телефону у відкритому доступі в Інтернеті. Про це інформує L'Equipe.

Гальтьє вперше прокоментував звинувачення в расизмі

Обвинувачений у расизмі тренер отримав потік образ на свою адресу. Повідомляється, що адвокат наставника ПСЖ Олів'є Мартен повідомив у прес-релізі, що збирається подати скаргу стосовно цього.

Раніше Гальтьє заявив, що заперечує звинувачення в расизмі, які йому були приписані за часів його роботи в Ніцці.

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