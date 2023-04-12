Телефонний номер Гальтьє злили в Інтернет – тренер отримав багато образ
12 квітня 20:48 - Читать на русском
Номер мобільного телефону Крістофа Гальтьє просочився в Інтернет після того, як тренера ПСЖ звинуватили в расизмі.
Гальтьє був неприємно здивований, побачивши сьогодні номер свого мобільного телефону у відкритому доступі в Інтернеті. Про це інформує L'Equipe.
Гальтьє вперше прокоментував звинувачення в расизмі
Обвинувачений у расизмі тренер отримав потік образ на свою адресу. Повідомляється, що адвокат наставника ПСЖ Олів'є Мартен повідомив у прес-релізі, що збирається подати скаргу стосовно цього.
Раніше Гальтьє заявив, що заперечує звинувачення в расизмі, які йому були приписані за часів його роботи в Ніцці.
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