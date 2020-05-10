Технічний гол п'яткою вразив коментатора чемпіонату Південної Кореї

Поки футбол на карантині, пропонуємо насолодитись шедевром з чемпіонату Південної Кореї.

Південна Корея вже подолала коронавірус та розпочала новий футбольний сезон.

Лобановський провів свій останній матч 18 років тому – архівне відео

У першому турі зустрічались між собою Канвон та Сеул та одразу потішили місцевих вболівальників. Форвард господарів майстерно переправив м'яч у сітку воріт після прострілу з лівого флангу.

Нагадаємо, Бундесліга перша з європейських топ-ліг, хто оголосив про відновлення сезону. Матчі стартують з 16 травня.

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