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Технічний гол п'яткою вразив коментатора чемпіонату Південної Кореї

19:42 989 Читать на русском
Технічний гол п'яткою вразив коментатора чемпіонату Південної Кореї
Чемпіонат Південної Кореї / Фото Trazy

Поки футбол на карантині, пропонуємо насолодитись шедевром з чемпіонату Південної Кореї.

Південна Корея вже подолала коронавірус та розпочала новий футбольний сезон.

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У першому турі зустрічались між собою Канвон та Сеул та одразу потішили місцевих вболівальників. Форвард господарів майстерно переправив м'яч у сітку воріт після прострілу з лівого флангу.

Нагадаємо, Бундесліга перша з європейських топ-ліг, хто оголосив про відновлення сезону. Матчі стартують з 16 травня.

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