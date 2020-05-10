Технічний гол п'яткою вразив коментатора чемпіонату Південної Кореї

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Динамо Брест здолало мінських одноклубників в дербі – привіт із Донецька не зупинив українців від переслідування БАТЕ
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Мілевський і компанія намагаються продовжити серію перемог у дербі: пряма відеотрансляція матчу Динамо Брест – Динамо МнСвіт — 19:55 799
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Еротична пауза: топ-30 фото спокусливих панночок, які скучають за Ярмоленком, Луніним, Мессі і РоналдуОвертайм — 19:15 2622
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