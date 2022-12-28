Кривбас оголосив про перегляд результату перенесеного поєдинку 7 туру проти Чорноморця на свою користь.

Чорноморець продовжив зимову чистку – третій гравець офіційно покинув команду

Команди зустрічалися 1 грудня, і одесити здобули впевнену перемогу 2:0. Втім, у основі Чорноморця U-19 виходив нападник Микита Драч, який перебрав жовтих карток і не мав права грати у цій зустрічі. Більше того, саме цей гравець відкрив рахунок.

КДК УАФ, керуючись ст. 36, 41, 75 Дисциплінарних правил УАФ, ухвалив рішення анулювати результат матчу, зарахувати Чорноморцю U-19 технічну поразку з рахунком 0:3 (за участь у матчі відстороненого футболіста), а Кривбасу U-19 – технічну перемогу з рахунком 3:0. Це дозволило криворіжцям піднятися на восьму сходинку, а одеситів опустило на 14-ту.

"Я там нормально поплавав у болоті": мріяв про Реал, дебютував у 30 років, кава з Шуховцевим, гол на 75 секунді