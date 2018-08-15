toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТІКО ДИНАМО - СЛАВІЯ ПРАГА ТРАНСФЕРИ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ

Тедеско зустрічався з Руді, щоб вмовити його перейти в Шальке

15:25 188 Читать на русском
Тедеско зустрічався з Руді, щоб вмовити його перейти в Шальке
Себастіан Руді / Фото: соцмережі

Шальке намагається перехопити півзахисника мюнхенської Баварії Себастіана Руді у РБ Лейпциг.

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско у мюнхенському аеропорту зустрічався із Себастіаном Руді. Наставник гельзенкірхенців намагався вмовити гравця збірної Німеччини приєднатися до його команди, інформує Bild.

Реабілітував Коноплянку, поставив організовану гру та завоював любов фанів. Чому Доменіко Тедеско – ідеал для Шальке

Раніше повідомлялося, що Руді близький до переходу в РБ Лейпциг. Футболіст вже навіть побував у розташуванні "биків".

Теги
Трансфери Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Себастіан Руді Себастіан Руді Баварія Баварія Шальке Шальке Німеччина
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
5
год
:
11
хв
Реал Мадрид
22:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук