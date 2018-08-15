Тедеско зустрічався з Руді, щоб вмовити його перейти в Шальке

Шальке намагається перехопити півзахисника мюнхенської Баварії Себастіана Руді у РБ Лейпциг.

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско у мюнхенському аеропорту зустрічався із Себастіаном Руді. Наставник гельзенкірхенців намагався вмовити гравця збірної Німеччини приєднатися до його команди, інформує Bild.

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Раніше повідомлялося, що Руді близький до переходу в РБ Лейпциг. Футболіст вже навіть побував у розташуванні "биків".