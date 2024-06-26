"Контратаки є природною силою збірної України через їх високий темп попереду з такими футболістами, як Судаков, Мудрик та Довбик. Вони люблять контролювати м'яч. У них відчутний відсоток володіння м'ячем у матчах та демонструють гарну позиційну гру.

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Вони влаштовували важкі хвилини таким командам, як Англія, Італія, Німеччина. Україна здатна конкурувати на високому рівні з будь-яким суперником", – цитує Тедеско офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, що вирішальний матч збірної України проти Бельгії відбудеться сьогодні, 26 червня о 19:00.

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