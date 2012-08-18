Тедеско продовжив контракт із Шальке

Наставник Шальке, за який виступає українець Євген Коноплянка, Доменіко Тедеско продовжить працювати у німецькому клубі.

Гельзенкірхенський Шальке оголосив про підписання нового контракту із головним тренером команди Доменіко Тедеско. Німецький фахівець поставив підпис під угодою, яка буде діяти до 2022 року.

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"Я завжди говорив, що тут відчуваю себе, як вдома. Мені подобається працювати з цією командою, це дуже приємно, тому що гравці завжди готові зробити наступний крок, щоб ми могли розвиватися. Те саме можу сказати про керівництво та працівників клубу", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

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