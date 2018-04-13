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Тедеско пояснив, чому Коноплянка не грає за Шальке

17:20 599 Читать на русском
Тедеско пояснив, чому Коноплянка не грає за Шальке
Євген Коноплянка (ліворуч) / фото Шальке

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско дасть шанс півзахиснику збірної України. Євген Коноплянка ще зможе себе показати в Бундеслізі цього сезону.

"Марко П'яца та Євген Коноплянка не грали останні матчі через невеликий біль і проблеми зі свіжістю. Однак обидва ці гравці залишаються претендентами на потрапляння в основу і ще допоможуть нам в останніх матчах поточного сезону.

Поразка від Гамбурга показала, що недостатньо викладатись на 99%. Потрібно завжди грати на максимумі. Шкода втрачати Настасіча до кінця сезону, адже він гарно працював. В Емболо (конкурент Коноплянки, – прим. "Футбол 24") є проблеми, але сподіваюсь, він зможе відновитись і зіграти.

Борусія під керівництвом Штегера програла лише 1 матч з 14. У моєму розумінні це далеко від кризи. У неділю обидві команди прагнутимуть лише одного – перемоги. Нам потрібні не лише емоції, але й холодна голова. Ми плануємо грати сміливо", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

Ярмоленко справляє гарне враження, напругу в Борусії можна намацати, – Штегер перед дербі з Шальке

Нагадаємо, у неділю відбудеться рурське дербі Шальке – Борусія Д, в якому один проти одного можуть зіграти українці Коноплянка та Ярмоленко. Відзначимо, що Андрій не грав кілька місяців через серйозну травму. Євген же останні 3 матчі просидів на лаві запасних. Востаннє Коноплянка виходив у стартовому складі ще 3 лютого.

Німеччина 2017/18 30 турФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Борусія Дортмунд: Неділя 15 квітня 2018

Шальке
до матчу
1
дн
:
21
год
:
53
хв
Борусія Дортмунд
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Німеччина Шальке Шальке Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Шальке - Борусія Дортмунд Євген Коноплянка Євген Коноплянка Марко П'яца Марко П'яца
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