"Через годину після фінального свистка і пропущеного автоголу важко вдаватися в аналіз. Ми розберемо все на цьому Євро і побачимо результати через кілька тижнів.

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Сьогодні важко вдаватися в деталі. Ми помітили, що Франції було важко захищатися за своєю лінією, оскільки вони грали дуже високо. Ми вирішили грати трьома нападниками, щоб атакувати простір позаду, і це була наша головна ідея. У захисті ми прагнули нейтралізувати їхніх вінгерів, і це спрацювало добре.

Ми високо пресингували Словаччину та Румунію. Україну також, але гравці розуміли, що якщо пропустять один гол, то вилетять. Шкода, що Лукаку їде додому без забитого гола після такого виступу", – цитує Тедеско УЄФА.

Нагадаємо, Франція перемогла збірну Бельгії та пройшла до чвертьфіналу Євро-2024, де зіграє проти переможця пари Португалія – Словенія.

Франція дотисла Бельгію і з рекордом пробилася в 1/4 фіналу Євро-2024 – команда Дешама досі не забила жодного гола з гри