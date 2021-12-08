РБ Лейпциг узгодив усі основні деталі контракту з Доменіко Тедеско та оголосить його новим наставником клубу, повідомляє Sky Sport Germany.

РБ Лейпциг офіційно звільнив головного тренера за провальні результати

На цій посаді 36-річний італієць замінить Джессі Марша, якого "бики" звільнили через незадовільні результати клубу. Останнім місцем роботи Тедеско був московський Спартак, також фахівець має досвід роботи на чолі Шальке (2017-2019).

Після 14-ти турів Бундесліги РБ Лейпциг розташувався на 11-й сходинці.

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