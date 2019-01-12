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Тедеско: Коноплянка сьогодні дуже гарно грав

11 січня 23:55 296 Читать на русском
Тедеско: Коноплянка сьогодні дуже гарно грав
Євген Коноплянка / фото: ФК Шальке

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско прокоментував гру Євгена Коноплянки у матчі проти Генка.

"Хлопці добре зіграли в нападі. Ми непогано володіли м'ячем в атакувальній лінії і створили непогані моменти.

Коноплянка та Маліновський відзначились результативними діями у очному матчі Шальке та Генка

Коноплянка сьогодні дуже гарно грав. Він часто намагався загострити гру, намагаючись створити ситуації для виходу один на один, і приймав хороші рішення", – цитує Тедеско офіційний сайт Шальке.

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Нагадаємо, 11 січня відбувся товариський матч між Генком Руслана Маліновського та Шальке Євгена Коноплянки. Обидва українця відзначились результативними діями.

Теги
Німеччина Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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