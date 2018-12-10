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Тедеско анонсував зміни у складі Шальке на матч Ліги чемпіонів – Коноплянка може отримати шанс вийти в основі

17:05 132 Читать на русском
Тедеско анонсував зміни у складі Шальке на матч Ліги чемпіонів – Коноплянка може отримати шанс вийти в основі
Євген Коноплянка / фото із соцмереж

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско поділився очікуваннями напередодні останнього матчу групового етапу Ліги чемпіонів з Локомотивом.

"Було прикро програти Борусії Д, ми робили все можливе, зрівняли рахунок, але все-таки програли. Проте, я хочу мотивувати своїх гравців, бути лідерами команди.

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Ми хочемо перемагати в кожній грі. Ми вже вийшли в плей-офф, але хочемо довести, що зробили це заслужено. На груповому етапі у нас 4 хороші гри і одна погана. Хочеться зіграти успішно і для рейтингу УЄФА.

Що стосується кадрових змін, то у Шальке дійсно вистачає травм. На жаль, травмувався Гвідо Бургшталлер, але у нас є різні варіанти.

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Ротація безсумнівно буде, матч з Борусією вийшов енерговитратним. Але завтрашня гра має для нас величезне значення", – цитує Тедеско Sport24.ru.

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Шальке - Локомотив Москва: Вівторок 11 грудня 2018

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