Тедеско – про розгром від Манчестер Сіті: Це був найгірший матч Шальке під моїм керівництвом

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско прокоментував ганебну поразку від Манчестер Сіті.

"Ви можете собі уявити, як я почуваюсь. Жахливо. Я дуже розчарований. Немає сенсу виправдовуватися.

Манчестер Сіті – Шальке – 7:0 – відео голів та огляд матчу

Ми добре грали протягом 30 хвилин, але після того як пропустили перший гол, дуже різко здали. У другому таймі у нас повинно було бути більше мужності. Ми розвалилися. Це був наш найгірший матч з моменту, як я став тренером.

Якби ми програли 0:2 або з меншою різницею, можна було б аналізувати свою ефективність. А з такою поразкою краще просто забути все якомога швидше. Наступні пару тижнів будуть дуже важкими.

Звичайно, це боляче. Але саме тому я тут – не тільки в хороші часи, але і в ситуаціях, коли це не так весело", – цитує Тедеско офіційний сайт УЄФА.

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