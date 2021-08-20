"Виклик до збірної – для мене це загадка, тому що я мало грав в клубі. Багато хто обурювався, чому мене викликали, за які заслуги. Не те, щоб чіпляло, але один момент був дуже неприємний.

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Ми грали з СК Дніпро-1. Я виходив на заміну, і один з їхніх футболіст до мене повертається і каже: "А тебе що, в збірну за сало взяли?". Ось це мені тоді було неприємно. Я про це трохи задумався вперше. А коли вже потрапив до збірної і почав тренуватися – перестав думати. До останнього не вірив, що поїду на Євро", – сказав Судаков у програмі "Трендець".

Нагадаємо, Георгій дебютував за збірну України 23 травня цього року в контрольному поєдинку проти Бахрейну. На Євро-2020 він разом з Іллею Забарним був наймолодшим гравцем "синьо-жовтих" – обом футболістам по 18 років.

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