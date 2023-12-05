Як повідомляє офіційний сайт Ла Ліги, у вівторок, 5 грудня, затверджено кандидатуру Хав'єра Тебаса, який претендує на пост президента іспанської ліги. Він подав документи в необхідний термін, його кандидатура відповідає всім законодавчим і нормативно-правовим приписам.

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Оскільки на посаду президента ніхто більше не претендував, Тебас став тимчасовим виконувачем обов'язків глави іспанського чемпіонату. 14 грудня відбудеться наступне засідання виборчої комісії Ла Ліги. На ньому розглянуть можливі апеляції щодо підсумків виборів президента. За її підсумками відбудеться оголошення остаточного результату виборів.

У листопаді стало відомо, що Тебас формально залишив пост глави Ла Ліги заради переобрання на 4-й термін. Він пробуде на своїй посаді до 2027 року.

Тебас очолює Ла Лігу з 2013 року. У 2016-му з ним намагався конкурувати колишній президент Ейбара Алекс Арансабаль, але не набрав необхідну кількість підписів для висунення. У 2019-му в Тебаса не було конкурента на виборах.

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